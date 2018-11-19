Çinli Gazeteciler Mardin'in Tarihi Yerlerini Gezdi

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) işbirliğiyle bölgenin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen, aralarında televizyon sunucusu, yapımcı ve sosyal medya temsilcilerinin de bulunduğu bir grup Çinli gazeteci, Mardin'i gezdi.Türk Hava Yolları Mardin Bölge Müdürü Yusuf Dilberoğlu ev sahipliğinde şehrin tarihi yerlerini arkeolog ve tarihçi Burak Erdem'le gezen gazeteciler, Mardin'e hayran kaldı.Kentteki tarihi yerleri ziyaret edip çekimler yapan Çinli gazeteci ve bloggerler, daha sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ziyaret etti.Guangzhou televizyonunun sorularını yanıtlayan Yaman, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Çin vatandaşlarını Mardin'i görmeye davet etti.