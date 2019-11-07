Çinli ICBC, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı

Dünyanın en büyük bankalarından Çinli ICBC Bankası, Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesini 594 milyon dolara satın aldı. Yeşil GYO bir süredir kulislerde dolaşan bilgiyi teyit etti ve varılan anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu.

594 MİLYON DOLARLIK TEKLİF KABUL EDİLDİ

Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Yeşil GYO'nun yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere;

ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız."