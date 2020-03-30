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Çinli iş adamı Jack Ma Avrupa'daki hastanelere acil tıbbi yardım gönderiyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, vakfının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Avrupa'ya acil tıbbi yardımda bulunacağını açıkladı.

30.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:50
Çinli iş adamı Jack Ma Avrupa'daki hastanelere acil tıbbi yardım gönderiyor
Çinli e-ticaret devi Alibaba 'nın kurucusu Jack Ma, vakfının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Avrupa 'ya acil tıbbi yardımda bulunacağını açıkladı.
Jack Ma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, Avrupa'daki hastanelere 800 solunum cihazı, 300 bin set koruyucu eldiven, 300 bin maske dahil ek acil teçhizat bağışlayacak." ifadesini kullandı.
Alibaba'nın kurucusu Kovid-19 salgınıyla mücadelede birlik çağrısında da bulundu.
Jack Ma Vakfının ayrıca dünya çapında doktor ve hemşirelerin salgınla ilgili görüşlerini ve tavsiyelerini dile getirebileceği bir internet platformu açtığı kaydedildi.
Çinli iş adamı, daha önce Asya ve Afrika'da birçok ülkeye salgınla mücadele için tıbbi yardım göndermişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Jack Ma, Alibaba, Avrupa, Güncel
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