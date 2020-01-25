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Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

KONYA'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.

25.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:02Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

KONYA'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.

46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile 'ya geldi. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı. Çinli turist, 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



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Kaynak: DHA

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