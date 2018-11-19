Çinli Kadına Gasp Anı Kamerada

Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA Zeytinburnu
'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler kadının elindeki cep telefonunu gasp edildi. Çinli kadın yerlerde sürüklemesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi.
Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin
Sokak'ta 2 Kasım'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.'nün kimliğini belirledi. Polis
ekipleri düzenlediği 5 Kasım'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkatıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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-(Polis Kamerası)
-Motosikletli şüphelilerin gelişi
-Kadının cep telefonuyla konuşurken yürümesi
-Kadının gasp edilmesi
-Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
Çin Halk Cumhuriyeti
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:05