Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş (TAMAMI)

İSTANBUL'da, geçen ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.

?Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun cansız bedeni, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü yuvaköy mevkiinde Doğu Türkistanlı Muhammet olarak bulunen kişiye ait olduğu belirtilen 30 dönümlük çiftlik evinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yu'nun cesedinin bulunduğu Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, Ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini belirterek, şöyle konuştu: