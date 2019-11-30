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Çinli kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 2 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

30.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:45Çinli kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi
'da 2 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31), 2 Ekim'de kendisi gibi Çin vatandaşı olan erkek arkadaşını arayarak kaza yaptığını söylemiş, iddiaya göre telefon görüşmesi bir anda kesilmiş ve bir daha Çinli kadına ulaşılamamıştı.
Erkek arkadaşının başvurmasının ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Lisha Yu'nun bulunması için çalışma başlattı.
Lisha Yu'nun kaza yaptığı yer ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler Çinli kadının kaçırıldığı tespit etmişti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler düzenledikleri operasyonla 6 kişi gözaltına almıştı. Polis ekiplerinin şüpheli şahısların yakalandığı evin bahçesinde yapılan incelemede ise Lisha Yu'nun cesedine ulaşılmıştı.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Genç kadının cesedinde cinsel istismar bulgusu
Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun cesedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlandığı belirtildi. Lisha Yu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
(Yunus Emre Şeker - Sevban Sevkal/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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