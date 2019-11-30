Haberler » Güncel » ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber

ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

30.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:16ÇİNLİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltında tutulan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü binasından çıkartılırken "Biz bir şey yapmadık." dediler. Öte yandan Lisha Yu'ya öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına dair bulgular bulunduğu tespit edildi. Genç kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu 2 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Polise başvuran erkek arkadaşı ise kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden alamadığını söylemişti. Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti. Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı tespit etmişti. Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Genç kadının cesedi ise Bilecik'te bir çiftlik evinde bulundu.

"BİR ŞEY YAPMADIK" DEDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkışta "Biz bir şey yapmadık." dedi. Öte yandan ölü olarak bulunan Lisha Yu'nun ölmeden önce cinsel istismara uğradığı yönünde bulgular bulunduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ölen Çinli kadının fotoğrafı

-Arşiv



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 İstanbul'da güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahile akın etti
15:55 TEGV, dokuzuncu Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açtı
15:54 Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor
15:53 Şişli'de terör operasyonu kamerada: 3 gözaltı
15:52 METEOROLOJİ "YAĞMUR GELİYOR" DEDİ AMA GÜNEŞİ GÖREN SAHİLLERE AKIN ETTİ
15:26 Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:57:44