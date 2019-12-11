Çinli Oppo katlanabilir cep telefonu için kolları sıvadı

Son yıllarda birçok cep telefonu üreticisinin üzerinde çalıştığı katlanabilir cep telefonu kervanına Oppo da katılmış oldu. Bu konudaki ilk bilgiyi ise Oppo Başkan Yardımcısı Liu Chang "Future Technology Conference"ında vermişve katlanabilir telefonların akıllı telefonların geleceği olduğunu söylemişti.

Henüz birçok ayrıntının açıklığa kavuşmamış olmasına karşın şirketin bu alanda ciddi bir çalışma içinde olduğu biliniyor. Uzmanlar, "Oppo, beklenildiği üzere, telefonun kullanım sistemini kullanıcının telefonun açık ya da kapalı bulunmasından bağımsız olarak en iyi sonucu alması üzerine kurgulayacaktır. 'Oppo Fold', Huawei Mate X gibi dışarı veya Samsung Galaxy Fold gibi iki taraflı açılabilecektir" değerlendirmesini yapıyor.

Öte yandan Oppo, Kasım 2019'da, cep telefonu ile katlanabilir bir tablet karışımına ilişkin bir patent aldı. Bu patentin tanımına göre bir cep telefonu, katlanabilir bir tabletin 'motoru' olarak da kullanılacak. Şirket, üç yıl içinde araştırma ve geliştirme için 6,5 milyar euroluk bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu rakam, Oppo'nun sadece katlanabilir telefon değil; 5G, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve büyük veri alanlarında da yeni projeler üzerinde çalışacağını gösteriyor.