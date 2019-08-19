Çinli perakende devi Suning, teslimatlarını 5G'li insansız araçlarla yapacak

Ülkenin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Suning, 5G teknolojisi ile çalışan insansız teslimat aracını test etti. Araç, teslimatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Suning, bu araçlarla teslimatlarını daha hızlı ve daha az maliyetle yapmayı hedefliyor…

5G alanındaki yatırımlarını hızlandıran Çin, bu kez de bu teknoloji ile çalışan bir insansız teslimat aracı geliştirdi. DoğuÇin Eyaleti Jiangsu'nun Nanjing kentinde, 5G şebekesi bağlantılı bir insansız teslimat aracı, hafta sonu test edildi.

İnsansız teslimat aracı Çin'in en büyük perakende zincirlerinden biri olan Suning tarafından geliştirildi. Suning, teslimat hizmetini 5G teknolojilerinden yararlanarak daha da hızlı ve kaliteli hale getirmek istiyor.

Çin telekomünikasyon şirketleri ZTE ve China Mobile'in de sürecine katkı sunduğu 5G bağlantılı araç, deneme sırasında bir müşteriye paketini başarıyla teslim etti. Aracın, çevrimiçi videoda gösterilen kamera çekimlerinin gösterdiği üzere, yürüyen yayalardan kaçınmak üzere zamanında durabildiği saptandı.

Araç, en çok saatte 15 km hıza çıkmakla birlikte ortalama saatte 8 km hızla gidiyor. 5G ağlarıyla donanmış bulunan araç trafik ışıklarını ve 100 metreye kadar çevredeki nesneleri fark etme ve duruma göre tepki verme kabiliyetine sahip. Aracın bir başka özelliği ise her an bir insan müdahalesine izin vermesi…