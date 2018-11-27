Çinli Petrol Şirketi Cnpc, İran'da Total'in Yerini Aldı

İran
Petrol Bakanı, Fransız Total şirketinin Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazı geliştirme projesinden çekilmesi sonucu Çin
'in CNPC şirketinin Total'in yerini aldığını bildirdi.
IRNA'nın haberine göre İran Petrol Bakanı Bijen Zengene
, ayrıca CNPC ile müzakere ederek çalışmaya başla zamanını belirlemek istediklerini belirtti.
Geçen yıl Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazının geliştirilmesi amacıyla Total, CNPC ve İran'ın Petropars şirketi arasında 4.8 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandı. Total'in hissesi %50.1, CNPC'nin hissesi %30 ve İran Petropars şirketinin hissesi ise %19.9 olarak belirlendi. ABD
'nin geçen Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çıkarak İran'a yönelik yaptırımları yeniden devre sokacağını bildirmesinin ardından Total şirketi yaptırımlardan muaf tutulmaması durumunda İran'daki yüklü projeden çekileceğini duyurmuştu.
Çin Halk Cumhuriyeti,İran