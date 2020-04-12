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Çinli sağlık ekibi korona virüsle mücadele için Rusya'da

Çinli sağlık ekibi, korona virüs salgınıyla mücadeleye yardımcı olmak için Rusya'ya geldi.

12.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:31
Çinli sağlık ekibi, korona virüs salgınıyla mücadeleye yardımcı olmak için Rusya 'ya geldi. Rusya'da bir günde kaydedilen rekor sayıdaki 2 bin 186 korona virüsü vakası ülkedeki toplam vaka sayısını 15 bin 770'e taşırken, ölü sayısı da 130'a yükseldi.
Korona virüsün ortaya çıktığı Çin, salgını kontrol altına aldıktan sonra diğer ülkelere sağlık ekibi ve tıbbi malzeme göndermeye devam ediyor. Dün Çin'in Heilongjiang eyaletinden ayrılan 10 kişilik sağlık ekibi, cerrahi maske, N95 maske ve koruyucu kıyafetler ile diğer tıbbi malzemeleri taşıyan uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Ekipte yer alan uzmanların Rus sağlıkçılar ile deneyimlerini paylaşacağı ve salgının önlenmesi, kontrolü, teşhisi ve tedavisi konusunda sağlık görevlilerine eğitim vereceği belirtildi.
Rusya'da vaka sayısında rekor artış
Rusya'da korona virüs salgınının ortaya çıktığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Rusya'da son verilere göre son bir günde 2 bin 186 vaka tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 15 bin 770'e yükseldi. Ülkede 24 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 130'a yükseldi.
(İHA) Çinli sağlık ekibi korona virüsle mücadele için Rusya’da

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel
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