13 Aralık 2018, 18:18
»»

Çinli Şirket Cnpc, İran'daki Petrol Yatırımlarını Askıya Aldı

Çinli Şirket Cnpc, İran

Çin Ulusal Petrol Şirketi, ABD ile ticaret müzakereleri sırasında gerilim yaşanmaması için İran’daki yatırımlarını askıya aldı. Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasındaki yatırımlarını askıya aldı. Yatırımların durdurulması kararı, üç Çinli kamu petrol şirketi yöneticisinin verdiği bilgiye göre, ABD’nin baskısı üzerine ve Pekin ile Washington’un yürüttüğü ticaret müzakereleri sırasında iki ülke arasındaki […]The post Çinli şirket CNPC, İran’daki petrol yatırımlarını askıya aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Çin Ulusal Petrol Şirketi, ABD ile ticaret müzakereleri sırasında gerilim yaşanmaması için İran'daki yatırımlarını askıya aldı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasındaki yatırımlarını askıya aldı. Yatırımların durdurulması kararı, üç Çinli kamu petrol şirketi yöneticisinin verdiği bilgiye göre, ABD'nin baskısı üzerine ve Pekin ile Washington'un yürüttüğü ticaret müzakereleri sırasında iki ülke arasındaki gerilimi artırmamak amacıyla alındı.

Dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ta yatırımların askıya alınması ABD'nin yeniden başlattığı enerji sektörü yaptırımlarına maruz kalan Tahran'ın enerji projelerine finansman bulabilme çabalarına da darbe vurdu.

CNPC'nin küresel stratejisi hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Çin, ABD ile ilişkisini her şeyden daha önemli görüyor. CNPC bir devlet şirketi olarak ABD ile ticaret müzakereleri yürütüldüğü sırada iki ülke arasında gereksiz bir gerilim yaratmamaya çalışacaktır" dedi.

The post Çinli şirket CNPC, İran'daki petrol yatırımlarını askıya aldı appeared first on Enerji Enstitüsü. Amerika Birleşik Devletleri,İran,Çin Halk Cumhuriyeti