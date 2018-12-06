06 Aralık 2018, 12:07
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Çinli Şirket Unipec, ABD'den Ham Petrol Alacak

Çinli Şirket Unipec, ABD

Çinli petrol ticaret şirketi Unipec, ABD’den ham petrol almaya başlayacak. Çinli petrol ticaret şirketi Unipec, Trump ile Xi arasında G20 toplantısı sırasında yapılan görüşmede varılan uzlaşma çerçevesinde ABD’den ham petrol alımına yeniden başlamayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Çin’den ABD’ye petrol nakliyeleri mart ayına kadar yeniden başlayacak. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle ABD’den […]The post Çinli şirket Unipec, ABD’den ham petrol alacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Çinli petrol ticaret şirketi Unipec, ABD'den ham petrol almaya başlayacak.

Çinli petrol ticaret şirketi Unipec, Trump ile Xi arasında G20 toplantısı sırasında yapılan görüşmede varılan uzlaşma çerçevesinde ABD'den ham petrol alımına yeniden başlamayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Çin'den ABD'ye petrol nakliyeleri mart ayına kadar yeniden başlayacak. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle ABD'den petrol ithalatı bu yıl durma noktasına gelmişti.

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