Çinli Şirket Unipec, ABD'den Ham Petrol Alacak

Çinli petrol ticaret şirketi Unipec, ABD
'den ham petrol almaya başlayacak.
Çinli petrol ticaret şirketi Unipec, Trump
ile Xi arasında G20 toplantısı sırasında yapılan görüşmede varılan uzlaşma çerçevesinde ABD'den ham petrol alımına yeniden başlamayı planlıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Çin'den ABD'ye petrol nakliyeleri mart ayına kadar yeniden başlayacak. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle ABD'den petrol ithalatı bu yıl durma noktasına gelmişti.
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Çin Halk Cumhuriyeti,Amerika Birleşik Devletleri
06 Aralık 2018 Perşembe 12:07