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Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti

Çinli teknoloji devleri Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo yeni bir uluslararası mobil uygulama platformu kurmak için iş birliğine gidiyor. Android işletim sistemi tabanlı Google Play platformuna bağımlı kalmamak için bu adımı atan Çin, platformunu yabancı ülkelerden uygulama geliştiricilere açık tutacak.

07.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:10Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti
Çinli teknoloji devleri , Huawei, Oppo ve Vivo yeni bir uluslararası mobil uygulama platformu kurmak için iş birliğine gidiyor. Android işletim sistemi tabanlı Google Play platformuna bağımlı kalmamak için bu adımı atan Çin, yabancı ülkelerde bulunan uygulama geliştiricilerine de platformun kullanımını tamamen serbest bırakacak.

İlk aşamada içinde Rusya, Hindistan ve Endonezya'nın da bulunduğu 9 bölgeyi kapsayacak olan bu uygulama platformu hakkında henüz bu dört büyük şirketin hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Google Play Store, xiaomi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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