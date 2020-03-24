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Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor

Reklam zekası çözümleri için akıllı bir analiz platformu olan SocialPeta, 45 ülkenin ardından Türkiye pazarına adım atıyor.

24.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:04
Çinli teknoloji şirketi Türkiye pazarına giriyor
Reklam zekası çözümleri için akıllı bir analiz platformu olan SocialPeta, 45 ülkenin ardından Türkiye pazarına adım atıyor. Mobil uygulama, oyun ve e-ticaret sektörlerinde 68 reklam platformunu kapsayan SocialPeta, 600 milyondan fazla reklam verisini Türkiye'deki marka ve ajanslara sunarak reklam performanslarını artıracak.

Son 10 yılda hızla büyüyen dijital reklamcılık sektörü, dinamik yapısıyla reklamverenlerin en çok zorlandığı pazarlama alanlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz iki yılda dijital reklam maliyetlerinin yüzde 12 artması ise markaların çok daha stratejik adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle 2016 yılında dijital yapay zeka destekli reklam analiz platformu olarak kurulan SocialPeta, son olarak Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde 68 reklam platformunu kapsayan ve 45 ülkede faaliyet gösteren SocialPeta, 600 milyondan fazla reklam verisini Türkiye'deki marka ve ajansların kullanımına sunarak reklam performanslarının artırılması için veri temelli pazar ve rakip analizleri sunacak.

"Küresel pazar ağımızı daha da genişletmeye karar verdik"

Teknik beceri ve büyük veri analizine odaklandıklarını belirten SocialPeta kurucusu Rocks Su, "Türkiye pazarında faaliyet göstererek küresel pazarı ağımızı daha da genişletmeye karar verdik. Son beş yıldaki tecrübemiz Türkiye'de daha iyi reklam veri analiz hizmetleri sağlayabileceğimizi bize gösteriyor. Ayrıca, daha fazla Türk şirketinin reklam yeniliklerini zenginleştirmesine, reklam verilerini optimize etmesine ve dağıtım verimliliğini artırmasına yardımcı olacağız" dedi.

Reklam engelleme yazılımları yılda 100 milyar dolar kaybettiriyor

Dijital reklamcılık her ne kadar geleneksel mecralara oranla pek çok analiz imkanı sunsa da aynı zamanda bir şeffaflık sorununu da beraberinde getiriyor. Reklamverenler artan maliyetlere rağmen reklamlarının nerede göründüğüne ve tam olarak nasıl performans gösterdiğini detaylı inceleyemiyor. Üstelik Adblock gibi reklam engelleme yazılımlarının yaygınlaşması Uluslararası reklamcılık Derneği'ne göre markalara 2019'da yaklaşık 100 milyar dolara yakın para kaybettirdi. Büyük veri ve akıllı teknolojiye odaklanan SocialPeta,Facebook, Google, Alibaba, Netease Games, Baidu, Perfect World ve Toutiao gibi yüzlerce reklam ağının verilerini kapsayarak verileri analiz ediyor. Markaların dijital reklamcılık faaliyetlerini izleyen yazılım; markaların, rakiplerinin ve sektördeki diğer şirketlerin reklamlara nasıl ve nerede bütçe harcadıklarıyla genel stratejilerine dair içgörüleri elde ederek reklam yatırımlarının optimize edilmesini sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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