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Son dakika: İstanbul'da Çinli çiftin sevk edildiği hastanede yoğun tedbir alındı

Son dakika: İstanbul'da Çin uyruklu bir çift, henüz belli olmayan bir sebeple karantinaya alındı ve Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken tüm çalışanlara maske dağıtıldı.

24.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:50

İstanbul'da henüz belli olmayan bir sebeple Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne alınan Çinli turist ve eşi, 'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çift burada karantina altına alındı. Hastanede alınan tedbirler had safhaya çıkarılırken tüm çalışanlara maske dağıtıldı.

ACİL BÖLÜMÜ KAPATILMIŞTI

İstanbul'da Çinli turist ve eşi, henüz belli olmayan bir sebeple Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖZEL KARANTİNA ALANINA ALINDILAR

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

KORONAVİRÜSÜ PANİĞİ

Karantinaya alınan çiftte, Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve 25 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsü olasılığı da değerlendiriliyor. Bu olasılık, tedbirlerin had safhaya çıkarılmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.

HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Çinli çiftin dün tedaviye alındığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde olağanüstü hal ilan edilmiş, hastane acilinin kırmızı alanı kapatılmıştı. Tüm çalışanlara maske dağıtılıp, yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

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Son dakika: İstanbul'da Çinli çiftin sevk edildiği hastanede yoğun tedbir alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Maltepe, turist, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
METEHAN:olayın akibeti çok daha kötü ve fazla söylendiği gibi değil durum çok vahim hızla dünya ülkelerine yayılıyor sanırım resident evil filmi gerçek oluyor
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SUS OLA:çini filistini suriyelisi hepsi burada olur tabi
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HAKAN GÜLLE:Amerikayada sıçramış ordada bir kişi karantinaya alınmış, buda demek oluyorki amerikaya sıçradıysa yakında virüsün kökünü kazırlar. Çünkü ilacı üretilmeyen hiç bir virüsü labaratuarda üretmiyorlar.
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MUSTAFA:Sagolun sayin yetkililer sonunda pisligi Türkiye cumhuriyetine getirdiniz
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GÖRÜLMEYEN:TEKLİKE ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI sen malın mülkün peşinden koş azrail ensende biter ölür gidersin o mal bu dünyada kalırakıllanmalı insan iyi düşünüp iyi yaşamalı yaşattığı gibi yaşamalı desem bazı benciller bu yazıyı beğenmezler dert değil
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HAMZAAA:Uçan , kaçan, yüzen, sürünen, zıplayan ne varsa yiyorsunuz belliydi böyle bir şeyin olacağı. . . . .
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PÜF:Her bulduğun boku yemiycen aga
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ADINIZI YAZIN:ALMAYIN ÜLKEYE BU KADAR BASİT İGRENÇ ÖTESİ BESLENDİKLERİ İÇİN
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HERKESE VİZE:vize koyun aklınız almıyo mu yinede gelen herkesi sağlık kontrolünden geçirin
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KORONAVİRÜSÜ:inşallah türkiyeye bulaşmaz
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Sağlık

Son Dakika Haberleri

24.01.2020 12:34:09