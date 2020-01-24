Son dakika: İstanbul'da Çinli çiftin sevk edildiği hastanede yoğun tedbir alındı

İstanbul'da henüz belli olmayan bir sebeple Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne alınan Çinli turist ve eşi, Maltepe 'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çift burada karantina altına alındı. Hastanede alınan tedbirler had safhaya çıkarılırken tüm çalışanlara maske dağıtıldı.

ACİL BÖLÜMÜ KAPATILMIŞTI

İstanbul'da Çinli turist ve eşi, henüz belli olmayan bir sebeple Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖZEL KARANTİNA ALANINA ALINDILAR

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

KORONAVİRÜSÜ PANİĞİ

Karantinaya alınan çiftte, Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve 25 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsü olasılığı da değerlendiriliyor. Bu olasılık, tedbirlerin had safhaya çıkarılmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.

HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Çinli çiftin dün tedaviye alındığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde olağanüstü hal ilan edilmiş, hastane acilinin kırmızı alanı kapatılmıştı. Tüm çalışanlara maske dağıtılıp, yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.