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Çinli turistler izlanda'da dalgalara kapıldı 1 kişi yaralı

Çinli turistler İzlanda'da dalgalara kapıldı 1 kişi yaralıİzlanda, (DHA)- İzlanda'nın güneyinde bulunan Viki Myrdal şehrinde Reynisfjara sahilinde bir grup Çinli turist, dalgaların altında kaldı.

18.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:14
Çinli turistler 'da dalgalara kapıldı 1 kişi yaralı
İzlanda, (DHA)- İzlanda'nın güneyinde bulunan Viki Myrdal şehrinde Reynisfjara sahilinde bir grup Çinli turist, dalgaların altında kaldı. Dalgalarla boğuşan 1 kişi omzundan yaralandı. Turist rehberi tarafından kaydedilen görüntülerde Çinli turistlerin korku dolu anları kameralara yansıdı.
Çinli grup, İzlanda'nın doğal güzelliklerine sahip Viki Myrdal şehrinin Reynisfjara sahiline turistik bir gezi düzenledi. Sahilde gezen ve fotoğraf çeken grup, dalgaların yükselmesiyle bir anda suyun içinde kaldı. Dalgaların sürüklediği 1 turist, omzunu kayalara çarparak yaralandı. Çinli gruba rehberlik eden İzlandalı Saevar Gudmundsson dalgaların içinde kalan turistlerin görüntülerini çekti. Gudmundsson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Bu dalgalar gördüğüm en büyükler arasında. İnsanların tehlikeyi anlamadığı anlaşılıyor. Onları çok defa suya yaklaşmamaları konusunda uyardım' dedi.
Çinli turistler izlanda'da dalgalara kapıldı 1 kişi yaralı

İzlanda, turist, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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