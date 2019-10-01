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Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

Turizm cenneti Antalya'da beton bariyere çarparak yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan turistlerin, olay yerinde bol bol fotoğraf çekip gülümseyerek poz vermeleri dikkat çekti.

01.10.2019 10:08

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında yoldan çıkıp yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan Çinli 4 kadın turist, kaza sonrası bol bol fotoğraf çekip gülümseyerek poz verdi.

ARAÇ, BARİYERE ÇARPARAK YAN YATTI

Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol çalışmasından dolayı tek şeritten devam eden trafikte Çinli Kong Kaijia'nın kontrolündeki 34 BIZ 699 plakalı kiralık araç, beton bariyere çarparak yan yattı.

AMBULANS GERİ GÖNDERİLDİ

Kazada araçta bulunan diğer 3 Çinli vatandaş da hafif sıyrıklar ile karayolları çalışanları tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza yerine gelen polislerce alkol muayenesi yapılan Kong Kaijia'nın muayenesi temiz çıkarken olay yerine gelen ambulans da gerek olmadığı gerekçesiyle geri gönderildi.

KADIN TURİSTLERİN EĞLENCELİ TAVRI ŞAŞIRTTI

Tüm bunlar yaşanırken araçta bulunan 4 kadın Çinli turistin eğlenceli tavırlarına kimse anlam veremedi. Çok kısa bir süre önce yoldan çıkıp yan yatan aracın içinden çıkartılan turistler, olay yerinden bol bol fotoğraf çekip birbirlerine gülerken olayı görüntüleyen basın mensubunu kaydetmeyi de ihmal etmedi. Çinli turistlerin Antalya Havalimanı'ndan 22.00 uçağıyla İstanbul'a gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

Kumluca, Antalya, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(15)
FEVZİ:Hayata gülümsemek lazım
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EREN:on numara kafa yasıyolar boyle temiz delirmek istiyorum
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KETE PEHLİVANI:DOĞRUSUNU 0131 YAZMIŞ, JAPONYA DA HİÇ OLMAYAN DÜZMECE, EKSİK İŞLER İLGİNÇ GELMİŞ, ONLARI PAYLAŞACAKLAR
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MİSAFİR:Cinle Japon arasindaki farki bilmeyenler basina calisiyorlar, iste buna gülünür.
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SSK EMEKLİSİ:MİLLET OLARAK İŞİ İŞ SAHİBİNE VEREMEDİĞİMİZ İÇİN DUR . JAPONLAR 1945 TE SAVAŞTAN ÇIKTIKLARINDA , OYSA BİZ 1923 DÜ BİR ONLARA BAKALIM BİR BİZE .
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SAKİN.:Adamların fabrika işçisi bize tatile geliyo bizde kendi ilimizdeki kayak merkezine gidemiyoz.
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SERKAN:Çinlilere japon demişler.
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VAY VAY:Mercedesi parçalamışlar kayifler 10 numara. Bizde olsa memur halimizle 10 yıl çalışsak parasını ödeyemeyiz arabanın.
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İŞÇİ:Sen memur halinle ödeyemezsin biz işçiler napalım ??????????????
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REYİZ:araba kiralık nasıl olsa sıkıntı yok :=)
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