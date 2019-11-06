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Çinli turistler taburcu edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedavi altına alınan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü, taburcu edildi.

06.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:53 Çinli turistler taburcu edildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedavi altına alınan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü, taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarihi Çarşı bölgesinde Beybağı Sokak'ta tarihi bir otelde konaklayan ve kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü'nün tedavileri tamamlandı.

Hastanede bir gece kontrol amaçlı gözetimde kalan turistler, bugün taburcu edildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, turist, Uygur, Güncel

Kaynak: İHA

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