Çinli Turistlerin Marmaris'e İlgisi

Marmaris
'e tatile gelen Çinli turistler, ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini beğendi.
Çin'in Beijing
Normal Üniversitesinde asistan profesör olarak görev yapan Yuan Fu ve arkadaşları tatil için Marmaris'i tercih etti.
İlçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezen turistler, Kale
Müze'yi ve kapalı çarşıyı gezdi.
Kasım ayında bölgeye tatil yapmaya gelen Çinli turistlerin ilgi odağı Marmaris Belediyesinin 2013 yılında açılışını yaptığı Çin Parkı oluyor.
Kardeş şehir Jinan Belediyesi ile ortaklaşa yaptırılan parkta fotoğraf çektiren ziyaretçiler bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Çinli turistler Marmarislilerin ev sahipliğinden de son derece memnun kaldıklarını belirtti.
Marmaris,Çin Halk Cumhuriyeti
08 Kasım 2018 Perşembe 18:19