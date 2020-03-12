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Çinli uzman: Koronavirüs haziranda bitebilir

Çinli uzman Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.

12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:34
Çinli uzman: Koronavirüs haziranda bitebilir
Çinli uzman Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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