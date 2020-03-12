Çinli uzman: Koronavirüs haziranda bitebilir
Çinli uzman Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.
12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:34
Çinli uzman Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
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