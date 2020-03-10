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Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs salgınını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, virüsün en az Haziran'a kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini öngördü.

10.03.2020 00:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:35

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Kovid-19 adı verilen koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan Zhong, virüs ne zaman biteceğiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

"HAZİRAN AYINA KADAR YAYILMAYA DEVAM EDECEK"

Çin'de yayınlanan Shenming Shibao gazetesinin sözlerini aktardığı Zhong, "Tahminlere göre salgın dünya genelinde en az Haziran ayına kadar yayılmaya devam edecek. Koronavirüs ile mücadeledeki ağırlık gelecekte ihracattan (Çin'den dışarıya) ithal vakalara kayabilir" ifadelerini kullandı.

DSÖ, ACİL DÜRÜM İLAN ETMİŞTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.

DÜNYADA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 996'YA YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 113 bin 584 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 996 kişi hayatını kaybetti.Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.

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Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel

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