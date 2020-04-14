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Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı

Dünyanın önümüzdeki yaz aylarında yeni tip koronavirüsü tamamen yok edemeyeceğini belirten Çinli virolog Zhang, Kasım ayında yeni dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

14.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:08

Çin'in Şanghay kenti merkezli Kovid-19 klinik uzmanlar ekibinin başkanı, Huashan Hastanesi Enfeksiyon Bölüm Başkanı Zhang Wenhong, "Dünya, bu yılın yaz mevsiminde koronavirüs pandemisiyle tamamen baş edemeyecek, Kasım ayında yeni salgın dalgası mümkün" ifadesini kullandı.

"KIŞ GELİNCE YİNE HERKES EVİNDE OTURACAK"

Salgının Güney Amerika, Afrika , Güneydoğu Asya ülkelerinde görülmeye başladığını söyleyen uzman, "Bu yüzden mevcut matematik modeline göre kış gelince herkes yine evinde oturacak, gruplar halinde toplanacak" dedi.

"İKİNCİ DALGA BU KADAR BÜYÜK OLMAYACAK"

İlk koronavirüs dalgası sırasında, özellikle teşhis alanında kazanılan deneyim sayesinde yeni dalganın "ilki kadar büyük olmayacağını" vurgulayan Zhang, "Ancak yeterli tıbbi kaynaklara sahip olmayan Afrika ve Güney Amerika'daki gibi ülkeler muhtemelen önümüzdeki kış çok zorlanacak" diye ekledi.

Zhang ayrıca dünya genelindeki epidemiyolojik durum üzerindeki kontrolün Çin, ABD veya Avrupa değil, gelişmeleri en az kontrol etme yeteneğine sahip ülkelerin salgınla nasıl başa çıkabileceğine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Zhang Wenhong
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Dünya, Güncel

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