Çinli Yolsuzluk Firarisi 11 Yıl Sonra Teslim Oldu

Çinli yolsuzluk firarisinin 11 yıl sonra ülkesine dönerek teslim olduğu bildirildi.
Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Kurulundan (CCDI) yapılan açıklamaya göre, 2007'de yurt dışına kaçarak Yeni Zelanda
'ya yerleşen yolsuzluk firarisi Ciang Lei, ülkesine dönerek yetkili makamlara teslim oldu.
Çin Otomobil Üreticileri Derneğinde üst düzey görevlerde bulunan Ciang, yolsuzluk ve rüşvet vakalarına karıştığından şüphelenilmesinin ardından 2007'de Yeni Zelanda'ya kaçmıştı.
Daha sonra aynı yıl içinde Pekin
Şiçıng Bölge Savcılığı Ciang hakkında tutuklama kararı çıkarmış, Uluslararası Polis
Teşkilatı (Interpol) da kırmızı bülten düzenlemişti.
Ciang'ın karıştığı yolsuzluk vakalarından ne kadar haksız kazanç elde ettiği bilinmiyor.
Yolsuzluk firarilerine "tilki avı"
Çin'de yolsuzluk suçunun niteliğine göre, idam cezası ve müebbet hapis cezası verilebiliyor. Öte yandan suçluların yasa dışı yollardan edindiği gelire devlet el koyuyor. Bu cezalardan kurtulmak için yurt dışına kaçan firariler için de "Sky Net" (Tienvang) ve "Tilki Avı" (Liehu) operasyonları düzenleniyor.
CCDI'den ocak ayında yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl 347'si yetkili olmak üzere bin 300 yolsuzluk firarisinin ülkeye döndürüldüğü, 980 milyon yuan haksız kazancın kurtarıldığı bildirilmişti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.
Yeni Zelanda,Çin Halk Cumhuriyeti
14 Aralık 2018 Cuma 09:53