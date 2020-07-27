Çinliler, kapatılan ABD konsolosluğunun önünde kutlama yaptı
Çinliler, kapatılan ABD konsolosluğunun önünde kutlama yaptıÇin, (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Çengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı.
27.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:24
Çinliler, kapatılan ABD konsolosluğunun önünde kutlama yaptı
Çin, (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Çengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Kararın ardından konsolosluk önünde toplanan Çinliler, havai fişek atarak kutlama yaptı.
ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i 'casuslukla' suçlamış ve Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin Konsolosluğunu kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer, bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Çengdu kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Çinli vatandaşlar, kapatılan konsolosluk önünde havai fişek fırlattı ve kutlama yaptı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, DHA, Güncel, Haber