Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor - Haberler

Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor

Korona virüsü salgınıyla gündeme gelen Çin Halk Cumhuriyeti, ülkelere sermaye yatırımlarıyla beraber emek göçü de veriyor.

21.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:37
Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor
Korona virüsü salgınıyla gündeme gelen Çin Halk Cumhuriyeti, ülkelere sermaye yatırımlarıyla beraber emek göçü de veriyor.

Çin'den dünyaya yayılan korona salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Bu ülkeye Çin'den yoğun emek göçü var. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün geçen yılki verilerine göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye 'ye emek göçü veren ilk 10 ülke arasında. Türkiye'de devletin çalışma izniyle ikamet eden yabancıların ilk 3 sırasında Suriye, Gürcistan ve Türkmenistan uyruklular var. Suriye'den 8 bin 400, Gürcistan'dan 6 bin 129 ve Türkmenistan'dan 5 bin 829 kişi Türkiye'nin kayıtlı yabancı emek gücünde yer alıyor. Yabancı emek gücünde ilk 10'un diğer sıralarını İran, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti oluşturuyor. Geçen yılki rakamlara göre Türkiye'de 2 bin 263 Çinli istihdam ediliyor. Çinliler, yabancı istihdamında ilk 10 arasında yer alıyor. 2019 yılına ait verilere göre Türkiye'de tam ikamet izni, kısa dönem ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve aile ikamet iznine tabi yabancı uyruklu yoğunluğunda ise Çin Halk Cumhuriyeti ilk 10 ülke arasında yok. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta

Son Dakika Güncel Haberleri

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARI HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI - Haber Edirne'de fuhuş yapıldığı belirlenen 1 ev ve 2 otele kapatma cezası - Haber Sinop itfaiyesinden 'Evde kal' mesajı - Haber Bahçesaray Belediyesinden dezenfekte çalışması - Haber Kastamonu'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini zabıtalar yapıyor - Haber Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber
Loading