Çinliler "Ulusal Gün" tatilinde 212.6 milyar dolar harcadı

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, harcama kalemleri arasında turizm, eğlence ve beyaz eşya alımı ilk sıralarda yer alıyor.

Bir haftalık tatil boyunca ülkede seyahat rekoru da kırıldı. Tatilin ilk 4 gününde 502 milyon yerli turistten 416,9 milyar yuan ( yaklaşık 60,6 milyar dolar) gelir elde edildi. Bu yılki tatilde yerel yönetimler turizm kampanyalarını düzenleyerek turistleri yeni destinasyonlara çekecek cazip teklifler sundu.

Bu harcama miktarı, Çin hükümetinin bir süredir desteklediği iç tüketimi artırma çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Hükümet, tüketimi teşvik etmek için bazı şehirlerde alışverişi artırmak amacıyla 'gece ekonomisi' oluşturma adımları attı. Bu kapsamda sinemalar, müzeler, spor salonları, süpermarketler ve turistik yerler daha uzun süre açık kalıyor. Ayrıca beyaz eşya ve elektronik aletlere olan talebi artırmak için de çeşitli sübvansiyonlar da sağlandı.