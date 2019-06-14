Cinn@ Filmi

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Huzurlu bir aile hayatı ve küçük bir kızı olan Nida, bir gece cinnet geçirerek çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Sabah olduğunda, kocasının cesediyle karşılaşan ve önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamayan Nida; cinayet videosunun internette dağıldığını öğrenince kendini temize çıkartmak için kaçar. Problemi kendi zihninin derinliklerinde ararken aslında bütün işaretler, ona musallat olan korkunç bir cini göstermektedir.Aytekin BirkonAytekin BirkonYeliz Akkaya, Emre Başer, Ufuk Kaplan, Nicholas FaceyKorkuCinn@TAFF Pictures2019TürkiyeTürkçe104 dk.CJ Entertainment Turkey14.06.2019