14.06.2019 11:54
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Cinn@ Filmi

Cinn@ Filmi

Cinn@ filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinn@ filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Huzurlu bir aile hayatı ve küçük bir kızı olan Nida, bir gece cinnet geçirerek çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Sabah olduğunda, kocasının cesediyle karşılaşan ve önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamayan Nida; cinayet videosunun internette dağıldığını öğrenince kendini temize çıkartmak için kaçar. Problemi kendi zihninin derinliklerinde ararken aslında bütün işaretler, ona musallat olan korkunç bir cini göstermektedir.


Yönetmen: Aytekin Birkon
Senaryo: Aytekin Birkon
Oyuncular: Yeliz Akkaya, Emre Başer, Ufuk Kaplan, Nicholas Facey
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cinn@
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 14.06.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Sabah, Sinema

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