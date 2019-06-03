03.06.2019 14:54
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Cinnet Filmi

Cinnet Filmi

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Nida, eşi ve kızı ile mutlu bir hayatı olan genç bir kadındır. Ancak onun huzurlu hayatı, bir gece cinnet geçirmesiyle kabusa dönüşür. Nida, geçirdiği cinnet sonucu çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Ancak o, yaşanan hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Sabah uyandığında kocasının cesedi ile karşı karşıya kalan Nida, yaşananları hatırlamaya çalışsa da bir sonuca varamaz. Bu sırada cinayetin videosu internette yayılmaya başlayınca işler iyice karışık bir hal alır. Kendisini temize çıkarmak isteyen Nida, problemi çözene kadar kaçmaya karar verir. Nida, sorunun zihninin derinliklerinde olduğunu düşününse de gerçekler hiç de öyle değildir. Tüm işaretler, ona musallat olan korkunç bir cini göstermektedir.


Yönetmen: Aytekin Birkon
Senaryo: Aytekin Birkon, Özgür Selvi
Oyuncular: Yeliz Akkaya, Emre Başer, Ufuk Kaplan, Nicholas Facey
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cinnet
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 14.06.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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