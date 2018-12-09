Cinnet getiren adam karısı ve 4 çocuğunu vurdu
OSMANİYE - Osmaniye
'de cinnet getiren adam, karısı ve 4 çocuğu av tüfeğiyle vurarak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, cinnet getiren Kemal E., av tüfeğiyle dehşet saçtı. Tüfeğiyle defalarca ateş açan Kemal E. karısı Hürü E. ile çocukları Oğuzhan E. (27), Meryem
E. (17), Emre E. ve Didem E.'yi vurarak ağır yaraladı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.Yaralıların ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Osmaniye
09 Aralık 2018 Pazar 20:22