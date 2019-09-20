Haberler » Güncel » Haber

Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü

Arnavutköy'de cinnet getirerek ailesinden 4 kişiyi vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

20.09.2019 19:37Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü
Arnavutköy'de cinnet getirerek ailesinden 4 kişiyi vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir evde Kadir Açıkalın (42), Kader Aydın, (42) Serkan Aydın (26) ve Nazlıcan Açıkalın (9) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında Veysel Aydın'ın (23) annesi, ağabeyi, üvey kardeşi ve üvey babasını silahla vurarak kaçtığını belirledi.
Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi.

Arnavutköy, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 Ortaca'da orman yangını (2)
20:26 İzmit'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı
20:26 Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi - NEW
20:25 Antalya havalimanı'nda 3,5 kilogram eroin ele geçirildi: 2 tutuklama
20:25 Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
20:24 Trafikte hayatını tehlikeye atan sürücünün peşine düştü
20:24 İzmir'de 243 düzensiz göçmen yakalandı