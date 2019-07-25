Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesinde yaşanan olayda psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı.

EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, tabanca ile dehşet saçtı.

POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Nevzat Aydoğdu'nun silahında çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu.

Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme Fatma Aydoğdu'nun vucuduna 4, oğlunun ise tek kurşun isabet ettiği belirlendi.