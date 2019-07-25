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Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi...

25.07.2019 01:15 Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta bulunan 10 nolu daireden çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay sonrası polise teslim olan baba Nevzat Aydoğdu'nun sorgusu sürerken, olay anında köpeği gezdirmek için dışarıda bulunan 2 kızı da polis gözetimi altında tutuluyor.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),



Lapseki, Güncel

Kaynak: DHA

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