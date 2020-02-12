Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, girdiği bunalım sonrasında evde eşini vurduktan sonra kendisini vurdu. 2 çocuk babası şahıs, hayatını kaybetti.

EŞLERİN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesindeki Mustafa Sıtkı Erkek Cadde'si üzerindeki bir evde meydana geldi. İki çocuk babası Cemil Demircan, eşi S. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Cemil Demircan, eline aldığı tabanca ile eşi S.D.'ye ateş açtı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Cemil Demircan, aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi.

KOCA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemil Demircan ve eşi S. D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Cemil Demircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.