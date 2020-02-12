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Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar ettiKASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 çocuk babası Cemil Demircan, tartıştığı eşini tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisine ateş açıp yaşamına son verdi.

12.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:02
Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti
KASTAMONU'nun ilçesinde, 2 çocuk babası Cemil Demircan, tartıştığı eşini tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisine ateş açıp yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesindeki Mustafa Sıtkı Erkek Cadde'si üzerindeki bir evde meydana geldi. İki çocuk babası Cemil Demircan, eşi S. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Cemil Demircan, eline aldığı tabanca ile eşi S.D.'ye ateş açtı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Cemil Demircan, aynı silahı kendisine doğrutarak ateşledi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemil Demircan ve eşi S. D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Cemil Demircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Taşköprü, Güncel

Kaynak: DHA


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