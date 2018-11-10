Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinnet getiren koca, tüfekle önce tartıştığı karısını sonra da kendisini vurdu. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNNET GETİREN KOCA, ÖNCE EŞİNİ SONRA DA KENDİSİNİ VURDU

Olay sabah saatlerinde ilçenin Bağlar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet K. Sabah saatlerinde eşi Cemile K. ile tartıştı. Uzayan tartışma sonucu Ahmet K, evde bulunan av tüfeğiyle karısına ateş etti. Sinirlerine hakim olmayan koca daha sonra silahı boğazına dayayarak, intihar etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Cemile K doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.