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- Cinnet Getiren Rus Genç, Ailesini Baltayla Katletti- Ailesini Baltayla Öldürdükten Sonra İntihar...

- Cinnet getiren Rus genç, ailesini baltayla katletti Ailesini baltayla öldürdükten sonra intihar ettiMOSKOVA - Rusya'da 16 yaşındaki bir genç, annesi, 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini, büyükbabasını ve büyükannesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti.

19.08.2019 11:00
- Cinnet Getiren Rus Genç, Ailesini Baltayla Katletti- Ailesini Baltayla Öldürdükten Sonra İntihar...
- Cinnet getiren Rus genç, ailesini baltayla katletti
Ailesini baltayla öldürdükten sonra intihar etti
MOSKOVA - Rusya'da 16 yaşındaki bir genç, annesi, 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini, büyükbabasını ve büyükannesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti.
Rusya'ya bağlı Ulyanovsk bölgesinde 16 yaşındaki cinnet getiren bir genç, ailesini baltayla katletti. Eve giren genç 66 yaşındaki büyükbabasını 69 yaşındaki büyükannesini, 42 yaşındaki annesini ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini baltayla öldürdü. Gencin olayın ardından intihar ettiği belirtildi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ulyanovsk bölge Vali Yardımcısı Sergey Lyulkov yoksul ailenin cenazesinin tüm masraflarını üstleneceklerini açıkladı.
- Cinnet Getiren Rus Genç, Ailesini Baltayla Katletti- Ailesini Baltayla Öldürdükten Sonra İntihar...

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Kaynak: İHA

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