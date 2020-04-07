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Cinnet getirip 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Denizli'de cinnet getirerek odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlunu öldüren Nagihan K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:21
Cinnet getirip 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı
Denizli 'de cinnet getirerek odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlunu öldüren Nagihan K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Annenin ifadesinde oğlunu yazdığı kağıttaki yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Nagihan K. (35) isimli kadın iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu A.S.K.'yı boğarak öldürdü. Korkunç olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Nagihan K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan annenin emniyetteki ifadesinde akşam saatlerinde bir kağıda yazdıklarını minik A.S.K.'nın okuyamaması üzerine boğarak öldürdüğünü söylediği iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa
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