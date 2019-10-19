Haberler » Dünya » Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı

Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı

Polonya meclisinde hazırlanan bir yasa ülkede tartışmalara yol açtı. 18 yaşın altındakileri cinsel aktivitelere özendirmeyi suç kabul eden yasanın arkasındaki asıl hedefin okullarda verilmek istenen cinsellik eğitimi olduğu belirtiliyor.

19.10.2019 11:48Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı
Polonya meclisinde hazırlanan bir yasa ülkede tartışmalara yol açtı. 18 yaşın altındakileri cinsel aktivitelere özendirmeyi suç kabul eden yasanın arkasındaki asıl hedefin okullarda verilmek istenen cinsellik eğitimi olduğu belirtiliyor.

Ülkede özellikle liberal kesimi öfkelendiren yasa tasarısı parlamento önünde ve çeşitli şehirlerde kalabalık gruplarca protesto edildi. İktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği yasa tasarısı detayları görüşülmek üzere meclis komisyonunda inceleniyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
12:13 Brexit: İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB'yle varılan...
12:07 Türk gönüllülerden Zanzibar'daki yetim çocuklara eğitim desteği
12:03 Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü, 15 kişi kayıp
11:48 Türk gönüllülerden Zanzibar'daki yetim çocuklara eğitim desteği
11:48 Cinsel eğitime hapis cezasının önünü açacak yasa tasarısı Polonya'da tartışmalara yol açtı
11:44 2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti ((TEKRAR))
11:33 Barış Pınarı Harekâtı - Cumhuriyetçilerin ABD Senatosu'ndaki lideri McConnell: Suriye'den asker...
19.10.2019 12:17:51