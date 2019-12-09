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Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL

Başakşehir'de piyasa değeri 500 bin lira olan içerisinde cinsel gücü artıran malzemeler polis ekiplerinin baskınıyla ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

09.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:17

'de bir adrese düzenlenen operasyonda 400 bin liralık kaçak cinsel içerikli gıda takviyesi ve son kullanma tarihi geçmiş 100 bin liralık cips ele geçirildi. Operasyonda, 2 şahıs gözaltına alınırken cipsler, kontrol için Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince götürüldü.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de kaçak ürünlerin bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 20 bin adet cinsel içerikli gıda takviyesi ve piyasaya yeniden sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin TL değerindeki cips ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Baskında 2 kişide gözaltına alındı. Son kullanma tarihi geçmiş cipsler, kontrol için Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince götürüldü. Depo olarak kullanılan adreste on binlerce ürün gözler önüne serildi.

Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL

Başakşehir, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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