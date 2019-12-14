"Cinsel hayatınızı şarkı sözüyle özetleyin" paylaşımına İrem Derici'nin yorumu damga vurdu

Magazin dünyasında açık sözlülüğüyle tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici, ünlü bir sayfanın paylaşımının altına yaptığı yorumla yine adından söz ettirdi. Derici, cinsel içerikli paylaşıma "Dualar eder insan" yorumuyla damga vurdu.

"BAKİRE MİSİN?" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP

Özel hayatı ve yaşantısı hakkında her türlü konuya açık yüreklilikle cevap veren İrem Derici geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevaplamıştı. Dobra kimliğiyle tanınan Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum" diyerek şaşırtmıştı.

"DUALAR EDER İNSAN"

Instagram'da aktif olan ünlüler arasında olan ünlü şarkıcı bu kez de ünlü bir sosyal medya sitesinin "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözüyle özetleyin" şeklindeki paylaşımının altına, bir döneme damga vurmuş şarkısının sözleri "Dualar eder insan" yorumunu yaptı. İlginç yorumların da geldiği paylaşıma Derici'nin yorumu damga vurdu.

İşte Derici'nin olay olan o yorumu;