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Cinsel içerikli film yıldızı Jessica Jaymes, evinde ölü bulundu

Amerikalı yetişkin film yıldızı 43 yaşındaki Jessica Jaymes, California'daki evinde ölü bulundu.

19.09.2019 12:21

Amerikalı yetişkin film yıldızı Jessica Jaymes'den günlerdir haber alamayan arkadaşı, oyuncunun California'daki evine gitti. Arkadaşı 43 yaşındaki oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.

SALI GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ

40 yaşındaki oyuncunun, salı günü hayatını kaybettiği bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, yıldızın San Fernando Vadisi'ndeki evine gelen sağlık ekipleri, Jessica Jaymes'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

KALP RAHATSIZLIKLARI YAŞAMIŞTI

Jessica Jaymes'in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiden sonra belli olacak. Jaymes'in daha önce kalp rahatsızlıkları yaşadığı ve arkadaşının onu kalp krizi geçirirken bulduğu da iddialar arasında.

ESKİ KOCASI TARAFINDAN BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Jessica Jaymes'i bulan kişinin kimliği kesin olarak bilinmese de The Blast adlı magazin sitesi, yıldızın eski kocası tarafından bulunduğunu ileri sürdü.

200'DEN FAZLA CİNSEL İÇERİKLİ FİLMDE YER ALDI

200'den fazla yetişkin filminde rol alan Jaymes, sosyal medyadaki son paylaşımını 6 gün önce yapmıştı. Yetişkin filmlerde 2002'de yer alan Jaymes, Hustler gibi çok okunan erkek dergilerine de kapak olmuştu. Jessica Jaymes'in Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Cinsel içerikli film yıldızı Jessica Jaymes, evinde ölü bulundu

California, Magazin

YORUMLAR(20)
HERKESE RAHMET OKUNMAZ:Herkese rahmet okunurmu? Rahmeti hakedicek napmis?? Abuk sabuk konusmayin oyle cennet kolay degil..iyi be....
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KAYSERİ38:daha izleyeceğimiz güzel filmlerin olacaktı TANRI İKİMİZİ CEHENNEMDE BULUŞTURUR İNŞALLAH
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AMERİKALI DEĞİLMİ?:bu dünyada ahlaksızlığın alasını yapmışsın, YARADANIN sana verdiğini eşinden başkalarına pazarlamışsın. (Bizim inancımızda böylelerine ahlaksız, günahkar derler. kendi inancına göre de normal olurlar) Benim dinim bana sizin dininiz size! size rahmet okumak ne denli doğrudur bilmem ama! Yine de ALLAH rahmet eylesin
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BİLGİNİZEE:yalnız onların dininde de günah :D
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2 0
BEN:40 MI 43 MÜ ÇOK ÖNEMLİ DELİRECEM AKLIMA TAKILDI
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4 0
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EŞİTLİK:İyiki ölüm var.
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10 46
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BAŞİMIZ SAGOLSUN:rahmetlinin emegi coktu uzerimizde :((
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19 11
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10.5:acımız büyük dostlar. .
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19 3
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OKTAY:GOGUSTE BUYUK AMA
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6 4
ELCİ:Genede Mekanı cennet olsun Sonucta ölen bir insan.Gunahi varsa Allahla kul arasında.
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12 6
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