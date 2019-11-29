Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel içerikli paylaşımla herkesi hayrete düşürmüş tepkileri üzerine çekmişti. Gedik'ten bir dikkat çeken paylaşım daha geldi.

ELEŞTİRİYE MAYOLU TEPKİ

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün için Twitter'da, #BlackFridayRezaleti adıyla bir hashtag açıldı. Şarkıcı Ömür Gedik bu etiketi mayolu paylaşımıyla eleştirdi.

"TOP SENDE"

Gedik siyah mayosuyla havuzda verdiği pozunu paylaşarak, "Black Friday rezalet değildir, aklı başında olanların mutluluk kaynağıdır. Bu cumayı rezalete çevirecek olanlar kendini kaybedenler olacaktır. Şu mayonun fırfırlısı da olsun, paltonun kemeri güzel onu da alayım kafası batırır. Yani, kısacası, özeti, top sende" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ ANLAM VEREMEDİ

Gedik'in paylaşımına neden mayolu fotoğraf koyduğunu ise takipçileri çözemedi. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismi eleştiri yağmuruna tuttu.

"DİKKATİ BAŞKA YERE ÇEKMEK İSTEDİM"

Ömür Gedik, "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafını paylaşmasının nedenini ise "Dün yaptığım paylaşımı anlayanlar çok iyi anladı ama anlamak istemeyenler başka yerlere çekmeye çalıştı. Dünyada da öyle Türkiye'de de böyle. İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor" diyerek açıklamıştı.