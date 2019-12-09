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Cinsel içerikli ürün operasyonu

Başakşehir'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

09.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:21
'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, İsteks Sanayi Sitesinde, yasaklı maddeler arasında yer alan cinsel içerikli ürün bulundurduğu öğrenilen bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda, piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürünün yanı sıra, son kullanma tarihi değiştirilerek yeni son kullanma tarihi eklenen yaklaşık 8 bin 350 cips kutusu bulundu.
Operasyonda Oğuz E, gözaltına alındı, depo mühürlendi.
Cinsel içerikli ürün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel

Kaynak: AA


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