Haberler » 3. Sayfa » Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi - Haberler

Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi

Adana'da bir adam, otoyolda 50 lira karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi. Adamın elini ısırarak kaçan kadın yakalanarak tutuklandı.

13.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:21

'da, otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı sürücü Necati N.'nin (20) cebindeki 515 lirayı alıp kaçan Semra E. (32) polis tarafından yakalandı. Necati N'nin yakalamak isterken elini ısırıp kaçan Semra E, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

50 LİRAYA ANLAŞTILAR

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aracıyla ilerleyen Necati N, otoyol kenarında bekleyen Semra E'yi görünce durdu. İkili cinsel ilişki için 50 liraya anlaştı. Bunun üzerine Necati N. aracını sağa çekip indi.

GASP ETTİ, ISIRIP KAÇTI

Ancak bir süre sonra Semra E, Necati N'nin cebindeki 515 lirayı alıp kaçmaya başladı. Necati N.'nin kendisini yakaladığı anda elini ısıran Semra E, kaçtı.

"SENİ DÖVDÜRÜRÜZ"

Bu sırada kadının, yakın bir yerde bekledikleri ortaya çıkan arkadaşları Hülya H. (39) ve Seda E. (21), Necati N.'nin yolunu kesip, "Takibi bırakmazsan, seni dövdürürüz" dedi. Bunun üzerine Necati N, polisi aradı.

BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST

Bölgeye giden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Semra E'yi, otoyol kenarında çaldığı 515 lirayla, diğer şüphelileri ise evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Semra E. tutuklanırken, Hülya H. ve Seda E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi

TEM Otoyolu, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
SİYAH BEYAZ:adam enazından haber vermiş ancak böyle başedebiliriz
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ARES/DIES KRALI:bilmeyenler için baştan diyelim, bu kadınlar Adanada Cono diye bilinir ve incirlik yolu yahut otoban civarında çalışırlar ve aslen hiç kimsenin tahmin edemeyeceği Erzurumdan 50 yıl önce Adanaya gelen 4 ailenin oluşturduğu Cono aşiretine mensuptur. . Adanada olan olayların yüzde 90 ı aslen adanalı değil sonradan gelen insanların olaylarıdır. . . ama cahil millet bilmez ve hemen yapıştırır. . yinemi adana diye. . evet yine adana ama yapan senin hemşerin. .
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
SIRADAĞLAR:Adama neden hukuk süreci başlamadı ki ? Bu ülkede fuhuş serbest mi?
Yayından Kaldır
13 6
Cevap yaz
VANLI DUMAN:adana 1 gonya 1 beraber
Yayından Kaldır
8 5
Cevap yaz
URFALI:halal olsun adama şikayet etmiş.şahsen ben olsam bırakırdım rezil olurum diye.kim bilir kaç kişiyi soydular.
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:44:09