Cinsel İlişki Mesajları Ortaya Çıkan Warner Bros'un CEO'su, Görevinden İstifa Etti

26 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Charlotte Kirk'in 2013 yılında büyük rol almak Hollywood'un büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un CEO'su 54 yaşındaki Kevin Tsujihara ile ilişkiye girdiğine dair mesajlar ortaya çıkmıştı. Olayın ardından 54 yaşındaki CEO, görevinden istifa etti.

ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstifa kararının ardından genç oyuncu açıklama yaptı. Tsujihara'nın görevi bırakması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ve ilişkilerinin seneler önce sona erdiğini söyledi. İstifa kararında kendisinin sorumlu tutulduğunu ancak kamuoyunun bu konuda yanıldığını da belirtti.

"EKİBİMİN YAPTIĞI İŞİ GÖLGELEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Tsujihara'nın Warner Bros çalışanlarına olayla ilgili gönderdiği notta şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta WarnerMedia CEO'su John Stankey ile yapılan uzun denetleme ve görüşmeler sonrasında yönetim kurulu başkanlığı ve CEO'luk görevimdem istifa etmemin Warner Bros'un çıkarı için en iyisi olacağına karar verdik. Kurumumuzda görev yapan herkesin sıkı çalışması gerçekten hayranlık verici ve basın ilgisinin geçmişimde yaşanan olayların ekibimizin yaptığı harika işleri gölgelemesine izin vermeyeceğim."

2013 YILINDA CEO'LUK GÖREVİNİ DEVRALMIŞTI

1994 yılında Warner Bros şirketinde çalışmaya başlayan Tsujihara 2013 yılında CEO'luk görevini devralmıştı. WarnerMedia bünyesindeki yönetimi süresince Tsujihara Turner Classic Movies'in işleyişinden de sorumluydu.