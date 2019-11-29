Haberler » Magazin » Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi - Magazin

Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi

2015-2016 yılları arasında en az 10 kadını ilişki esnasında rızaları olmadan videoya çeken ve görüntüleri paylaşan K-Pop yıldızı Jung Joon-young ve cinsel istismarı ile suçlanan Choi Jong-hoon hakkında karar verildi. Şarkıcılar, 6 ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:13

Son dönemde artan K-Pop yıldızlarının cinsel ilişki skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 2015-2016 yılları arasında 'Molka' denilen gizli kamera ile çekilmiş cinsel ilişki suçlarının yaygın olduğu Güney Kore'de müzik dünyasında da ortaya çıkan skandalında karar çıktı. Mahkeme şarkıcılar Jung ve Choi'nin hapisine karar verdi.

5 YIL HAPİS YATACAK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından grubu FT Island'dan ayrılan bir diğer şarkıcı Choi Jong-hoon da yine cinsel istismar suçundan 5 yıl hapiste kalacak. Mahkeme ayrıca her iki ismin 80 saat 'cinsel şiddet tedavisi' dersleri almasına karar verdi.

"KADINLARI CİNSEL OBJE OLARAK GÖRMÜŞLERDİR"

Hakim Kang Seong-soo, "Mahkumlar tanınmış kişiler ve arkadaşlar ama kendi aralarında yaptıkları konuşmalar göstermiştir ki kadınları yalnızca cinsel zevk objeleri olarak görmüş, oldukça ciddi suçlar işlemişlerdir" ifadelerini kullandı.

13 Kasım'daki bir önceki duruşmada savcılar Jung ve Choi için sırasıyla 7 ve 5 yıl hapis cezası istemişti.

Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi

Güney Kore, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
VATANDAŞ:BİZDE BUNLARA ÖDÜL VERİYORLAR ADAMLARA HELAL OLSUN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADMİN:iyi olmuş beter olsunlar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
13:41 80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?
13:21 Tara'nın ikinci Bangkok macerası
12:50 Denizli Fashion Week'te renkli final
12:41 Özcan Deniz'in boşanma sebebi Aslı Enver çıktı!
12:32 Şeyma Subaşı'nın büyük pişmanlığı: Keşke boşandıktan sonra Instagram'ı kapatsaydım
12:13 Cinsel ilişki sırasında kadınların videosunu çeken K-Pop yıldızlarının hapsine karar verildi
12:06 Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı mı bitirdi?
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
11:28 Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu
11:22 Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 14:06:10