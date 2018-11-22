Cinsel İlişki Spor Sayılır Mı?

Çeşitli araştırmalar seksin sadece zevk veren bir deneyim değil sağlık açısından egzersizlerle bile karşılaştırılabilecek faydaları olduğunu gösteriyor. Hatta seks ve egzersize verilen fizyolojik tepkiler oldukça benzer.Cinsel ilişki sırasında kalp ritmi ve kan basında yükselme görülüyor ki bu durum egzersizler için de geçerli. Araştırmacılar cinsel aktivitenin, maksimum egzersizin %75'ine kadar fizyolojik stres yarattığını ortaya çıkardılar. Bunun yanında fizyolojik stres derecelerinin kesintili olduğunu da bulmuşlar.Ortalama cinsel ilişki süresinin (33 dakika) çoğunluğu düşük stres düzeyinde geçiyor.Yakın zamanda Kanadalı bir çift yaptıkları çalışmada seks ile harcanan enerjiyi baz aldıklarında cinsel ilişkinin orta derece egzersizlere (tempolu yürümek gibi) denk geldiğini tespit etmişler.