Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi

İzmitte'te, B.T. (28), para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının kurduğu tuzağa düşünce, hem dövüldü hem cep telefonu gasbedildi.

Olay, dün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. B.T., daha önceden tanıdığı S.D. (24) isimli kadın ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. 4 Otogar yakınında buluşan ikili, bölgedeki bir otele doğru yürümeye başladı. Ancak yolları içerisinde 4 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi. Saldırganlar, B.T.'yi zorla otomobile bindirdi. S.D. de araca binerek, 4 kişi ile birlikte B.T.'yi önce darbetti ardından, cep telefonunu aldı. B.T.'yi otelin arka sokağında otomobilden indiren saldırganlar kaçtı.

ARACIN PLAKASI GÜVENLİK KAMERASI İLE TESPİT EDİLDİ

Gencin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Saldırganların S.T. (28), H.E. (27), Y.İ.E. (26) ve M.Y. (26) olduğunu belirleyen polis, İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Şüpheliler, S.D. isimli kadın ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA